И. о. городского головы Луцка заразился коронавирусом

Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук 9 августа.

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и как случилось, мне точно неизвестно, однако допускаю, что вероятнее всего я инфицировался во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка, которое состоялось 28 июля", - написал Пустовит.

Чиновник попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местной власти от усиления карантина.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю, как и раньше, выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцка к красной зоне эпидемической опасности", - добавил он.

Напомним, что во время последнего распределения на карантинные зоны Луцк ошибочно отнесли к красной. Со временем министр охраны здоровья сообщил, что 8 августа город переведут в оранжевую зону.

С 3 августа в Луцке должны были действовать жесткие ограничения, включая остановку общественного транспорта. Однако местная власть отказалась выполнять решение МОЗ.