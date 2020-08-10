В Киеве прошла акция солидарности "Вместе за свободную Беларусь"

Фото: Максим Требухов

В Киеве в день президентских выборов в Беларуси прошла акция солидарности с белорусской нацией.

Мероприятие началось на Майдане Незалежности, откуда участники двинулись к посольству Беларуси, находящемуся вблизи станции метро "Университет". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

В посольстве Беларуси в Киеве был организован избирательный участок. Он закрылся в 20:00, однако не все успели проголосовать. Те, кому этого сделать не удалось, скандировали: "Позор!".

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Участники митинга призвали провести честный подсчет голосов.

"События последнего месяца (репрессии против оппозиционных журналистов, блогеров, активистов и политиков, массовые фальсификации протоколов результатов досрочного голосования, недопуск на избирательные участки и задержание независимых наблюдателей, принуждение работников бюджетных организаций голосовать досрочно) показали, что эти "выборы" нельзя считать свободными", - заявляли организаторы на странице акции в Facebook.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Напомним, что сегодня состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. Баллотировался действующий президент Александр Лукашенко (уже в шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

По данным национального экзит-пола, Лукашенко лидирует с показателем 79,9% голосов. На втором месте - Светлана Тихановская, набравшая 6,8%.