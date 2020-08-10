В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"

Телеканал "Дождь" сообщил о задержании трех журналистов в Минске, где они освещают выбори президента Беларуси.

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в гражданском и в масках уложили их на асфальт и повели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении телеканала.

На видео видно, что журналистов задерживали не меньше десяти человек.

Со временем главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил, что журналисты работали на президентских выборах без аккредитации.

"Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждения каждый день, но так его и не получили", - сказал Дзядко.

Однако, по его словам, что стало причиной задержания, пока неизвестно.

Напомним, 9 августа в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента. Центризбиком страны уже признал выборы состоявшимися. По состоянию на 12.00 проголосовало более 50% избирателей.

Раньше в Минске задержали двух украинских журналистов, которые приехали освещать выборы в Беларуси от телеканала "Настоящее время". Их отпустили через несколько часов.