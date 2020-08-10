В Беларуси на выборах президента- беспрецедентное расхождение экзитполов

Главные события в мире 9 августа: в Беларуси – беспрецедентное расхождение результатов экзитполов, такого еще не было

В Беларуси завершилось голосование на президентских выборах. Через десять минут после закрытия избирательных участков были оглашены данные экзитполов - национального и независимых. Данные получились прямо противоположные.

Так, национальный экзитпол дает неоспоримое первенство Александру Лукашенко – 79,7% голосов. Светлана Тихановская, которая на этих выборах была "посеяна" его главной соперницей, по результатам этого ж экзитпола набирает всего 6,8%.

При этом независимый экзитпол кардинально отличается от национального. По данным независимых экзитполов побеждает Тихановская с результатом 72,1%, у Лукашенко – всего 13,7%.

Такое расхождение в результатах экзитполов, пожалуй, трудно припомнить. То есть, цифры в обоих примерно одинаковые, вот только лидеры поменялись. Конечно, можно предположить, что действующему гаранту в экзитполе "пририсовали" несколько процентов, а возможно и не несколько, а целых пару десятков. Но и тогда у него поддержка составляет около 59%. Таким образом, эти 20% вполне можно было бы отнести к Тихановской. Однако и тогда "Лука" для нее - недостижимый соперник.

Главные события в мире 9 августа: в Беларуси – беспрецедентное расхождение результатов экзитполов, такого еще не было

Конечно, оппозиция и ее сторонники не согласны с результатом национального экзитпола. Так, в Минске сразу после оглашения результатов национального опроса многие жители белоруской столицы массово направляются в центр города. В Бресте также много людей вышло в центр города. Выходят несогласные и в других городах. Однако очевидно, что даже с учетом фальсификаций лидер выборов все же Лукашенко.

Впрочем, несмотря на это, с завтрашнего дня оппозиция намерена устраивать ежевечерние акции протеста.

В то же время действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, голосуя сегодня на избирательном участке, заявил, что он не допустит в стране "хаоса и гражданской войны после выборов".


Марченко Любов, Тудей

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