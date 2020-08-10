Зеленский хочет восстановить права крымских татар как коренного народа

Президент рассказал о разработке ряда законопроектов.

Зеленский хочет восстановить права крымских татар как коренного народа
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении восстановить права крымских татар как коренного народа в Украине. Об этом глава государства написал в Фейсбук по случаю Международного дня коренных народов.

Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного. Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать - обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что с началом оккупации Крыма Россией защита прав и законодательное определение особого статуса крымскотатарского народа стало особенно актуальным.

"Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - написал президент.

Напомним, в 2017 году в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 6315 об определении статуса крымскотатарского народа в Украине. Однако в 2019 году его отозвали.

В марте 2014 Рада признала крымскотатарский народ коренным в Крыму.



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