Крымский архиепископ ПЦУ Климент стал митрополитом

Возведение в сан состоялось в Михайловском соборе.

Крымский архиепископ Православной церкви Украины Климент (Кущ) возведен в сан митрополита. Об этом сообщил главный редактор газеты "Крымская светлица" Андрей Щекун на своей странице в Фейсбук.

О возведении в сан митрополита после завершения литургии в Михайловском соборе объявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Учитывая многолетнее преданное служение Поместной Украинской Православной церкви, жертвенную архипасторскую работу в условиях притеснений и гонений, по случаю 20-летия архиерейской хиротонии и нахождения на Крымской кафедре - архиепископ Симферопольский и Крымский Климент возводится в сан митрополита", - процитировал Щекун главу ПЦУ Епифания.

Напомним, Климент (Кущ) неоднократно выступал в защиту украинской православной церкви в Крыму.

В декабре 2019 архиепископ неделю держал голодовку с требованием передать в собственность ПЦУ храм святых Владимира и Ольги в Симферополе.

Ранее он письмом обращался к Путину с просьбой прекратить репрессии против украинской православной церкви в Крыму.

Также Климент выступал в защиту украинских политзаключенных в РоSSии.