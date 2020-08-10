У Зеленского пояснили, при каких условиях можно пересечь админграницу с Крымом

Въезд и выезд с полуострова ограничили до конца лета в связи с эпидситуацией.

Представительство президента Украины в Крыму разъяснило, при каких условиях можно пересечь админграницу с Крымом.

Основаниями для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы являются:

подача абитуриентом (с одним из родителей/ опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места проживания;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;

смерть или тяжелая болезнь близких родственников;

другие случаи, когда ситуация требует безотлагательного пересечения лицом админграницы в каком-либо направлении (политическое преследование).

После пересечения КПВВ из оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

Ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров сообщил об огромной очереди на переходе Армянск - Каланчак.

"Собралась очередь около 300 человек на выезде из Крыма, которая постоянно увеличивается. Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временном ограничении пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые ехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собрались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму", - написал Чубаров.

Фото: Рефат Чубаров / facebook

Напомним, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине Кабмин временно запретил въезд и выезд из оккупированного Крыма. В правительстве указывают на то, что официальная статистика оккупантов может не соответствовать реальным показателям.

Работа контрольных пунктов на админгранице с полуостровом будет приостановлена с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.