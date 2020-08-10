Шмыгаль рассказал, как начнется учебный в условиях эпидемии

В регионах из красной зоны дети будут учиться дистанционно.

Шмыгаль рассказал, как начнется учебный в условиях эпидемии
Урок англійської мови у третьокласників ЗОШ 12, м.Ірпінь
Фото: Дмитрій Єршов

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что учебный год в школах даже в условиях эпидемии начнется 1 сентября. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не произойдет. Есть масса просьб: пустите хотя бы в первый класс хотя бы на один день детей, чтобы они увидели, что это такое. Нет. У нас учебный начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют", - рассказал премьер.

Однако в регионах из красной зоны детям все-таки придется учиться дистанционно.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, какой вводится и при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или какая-то другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дистанционно, а потом снова идут в школу", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в июле Минобразования рассматривало три возможные сценария начала учебного года:

  • вариант первый – низкий уровень заболеваемости, посещение учреждений образования разрешено в обычном режиме;
  • вариант второй – высокий уровень заболеваемости, учебный процесс обеспечивается дистанционно;
  • вариант третий (наиболее вероятный) – средний уровень заболеваемости, учебный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в заведениях образования с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с 1 сентября. Глава государства сообщил о планах улучшить связь во всех областях. С 1 июля начали с Закарпатской области, далее процесс будет продвигаться на восток Украины.

В июне и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий пообещала не переводить школы на обязательное дистанционное обучение. В то же время она заявила, что формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации.



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