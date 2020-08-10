Лукашенко возмутился, что украинский прокурор не приехал разобраться с делом "вагнеровцев"

"Отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят".

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился по поводу того, прокуроры из Украины и РоSSии до сих пор не приехали, чтобы разобраться в деле 33 задержанных в Минске боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом он говорил после голосования на избирательном участке, отвечая на вопросы журналистов, передает TUT.by.

"Но предложение прокурорам и отказ сюда приехать говорят о том, что наплевать им на судьбы этих ребят. Вот послали и послали, сначала говорят, в Венесуэлу посылали, потом - в Стамбул, потом - в Ливию", - сказал он.

"Говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и РоSSию. Послушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Мне все равно в данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал - это второстепенное. Главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска", - высказался Лукашенко.

Он также отметил, что получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах. Его передали в Следственный комитет Беларуси.

Напомним, 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и РоSSии, чтобы разобраться с задержанными боевиками ЧВК "Вагнер".

В тот же день в Офисе генпрокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопросов выдачи задержанных боевиков.

29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человек, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе. Задержанные путаются в показаниях и говорят, что ехали посмотреть собор Софии в Стамбуле.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено подозрение по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.