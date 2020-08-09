В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД Ливана

В столкновениях с полицией пострадало около двухсот человек.

В столице Ливана Бейруте в субботу, 8 августа, тысячи демонстрантов вышли на улицу. Протестующие захватили здание Министерства иностранных дел, прорвавшись через ограждение и полицейский кордон.

Фото: twitter.com

Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие объявили захваченное министерство "штабом революции", сообщает Вild.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

"Более 130 демонстрантов получили ранения, 14 из них пришлось госпитализировать. На видео видно молодых мужчин и женщин, залитых кровью, в которых, очевидно, попали резиновые пули", - пишет издание.

#Beirut pic.twitter.com/s2SWYYy3GG

— emma murphy (@emmamurphyitv) August 8, 2020

Во время демонстрации звучали лозунги: "Народ хочет падения режима". Кроме того, участники акции несли плакаты с надписями: "Идите прочь, вы все - убийцы".

Кроме того, демонстранты вблизи здания ливанского МИДа призывали к захвату других министерств страны.

По данным местных СМИ, во время столкновений с правоохранителями пострадало более 170 человек. Как сообщил представитель полиции, в центральной части города погиб один из правоохранителей, передает Reuters.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #?????_???_??????? pic.twitter.com/nitcgFrJCr

— Gino Raidy ?? (@GinoRaidy) August 8, 2020

Fighting breaks out - so much anger here - tear gas in background #beirut pic.twitter.com/7UZdFUjt0f

— Bel Trew (@Beltrew) August 8, 2020

Участники протестов сообщают, что полиция жестоко бьет людей на кольцевой дороге ливанской столицы.

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut’s ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance. pic.twitter.com/XBlGJKwmcr

— Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Этот протест стал продолжением массовых акций, проведенных накануне. Тогда также дошло до столкновений с полицией.

Фото: twitter.com

Тем временем представители ливанской власти сообщили об увеличении количества жертв взрыва в ливанской столице. По официальным данным, вследствие взрыва погибло уже 158 человек. Количество тех, кто получил телесные повреждения, также возросло и составляет теперь шесть тысяч человек, сообщило ливанское министерство охраны здоровья.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибоподобное облако было видно за десятки километров от места трагедии.

Власти Ливана назвали предварительную версию причин взрыва - попадание искры во время сварки дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра).

Как выяснилось позже, вещество было конфисковано с корабля, который принадлежал роSSийскому бизнесмену, который проживает на Кипре - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейру (Мозамбик).

В результате разрушений более 300 тысяч жителей столицы Ливана остались без домов. Губернатор Бейрута заявил, что убытки от взрыва в порту могут достигнуть 15 миллиардов долларов.



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