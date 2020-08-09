В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД Ливана

Во время демонстрации звучали лозунги: "Народ хочет падения режима". Кроме того, участники акции несли плакаты с надписями: "Идите прочь, вы все - убийцы".
Кроме того, демонстранты вблизи здания ливанского МИДа призывали к захвату других министерств страны.
По данным местных СМИ, во время столкновений с правоохранителями пострадало более 170 человек. Как сообщил представитель полиции, в центральной части города погиб один из правоохранителей, передает Reuters.
Этот протест стал продолжением массовых акций, проведенных накануне. Тогда также дошло до столкновений с полицией.
Фото: twitter.com
Тем временем представители ливанской власти сообщили об увеличении количества жертв взрыва в ливанской столице. По официальным данным, вследствие взрыва погибло уже 158 человек. Количество тех, кто получил телесные повреждения, также возросло и составляет теперь шесть тысяч человек, сообщило ливанское министерство охраны здоровья.
Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибоподобное облако было видно за десятки километров от места трагедии.
Власти Ливана назвали предварительную версию причин взрыва - попадание искры во время сварки дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра).
Как выяснилось позже, вещество было конфисковано с корабля, который принадлежал роSSийскому бизнесмену, который проживает на Кипре - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейру (Мозамбик).
В результате разрушений более 300 тысяч жителей столицы Ливана остались без домов. Губернатор Бейрута заявил, что убытки от взрыва в порту могут достигнуть 15 миллиардов долларов.