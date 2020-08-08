У Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления оккупированного Донбасса

Речь идет ориентировочно о $10 млрд.

У Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления оккупированного Донбасса
Олег Устенко
Фото: Макс Левин

На восстановление временно неподконтрольных власти Украины частей Донецкой и Луганской областей будет нужно приблизительно $10 млрд.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Предварительная оценка - ориентировочно 10 млрд долларов США, которые будут нужны для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - отметил Устенко в ефире "Радио Донбас. Реалии".

По мнению советника президента, для восстановления временно оккупированных территорий Донбасса после их реинтеграции нужно создать фонд, в котором, в частности, будут и донорские средства.

Напомним, президент Владимир Зеленский не раз призывал иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину. По его мнению, Украина имеет все для экономического скачка, кроме инвестиций.

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