В РоSSии от COVID-19 умерли два высокопоставленных иерарха РПЦ

Митрополиту Исидор и архимандриту Герману было по 79 лет.

В РоSSии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли два высокопоставленных архиерея РоSSийской православной церкви - митрополит Исидор (Кириченко) и архимандрит Герман (Чесноков).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава Высшего общецерковного суда РоSSийско православной церкви митрополит Исидор (Кириченко) умер в возрасте 79 лет.

Исидор 33 года был главным архиереем Кубани. Он вступил в Ленинградскую духовную академию после окончания школы в 1959 году, а в 1967 году был пострижен в монашество митрополитом Никодимом (Ротовым), влиятельным епископом РПЦ, наставником действующего предстоятеля церкви патриарха Кирилла (Гундяева). В советское время занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского.

Самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман (Чесноков) служил в самом большом монастыре РПЦ, Троице-Сергиевой лавре. Ему также было 79 лет.

Герман находился в тяжелом состоянии уже в мае, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких . За период пандемии в лавре умерли от коронавирусной инфекции пять архимандритов, три игуменьи, иеромонах и два иеродьякона.

Архимандрит Герман был известен в православном мире как единственный официальный экзорцист РПЦ. Он регулярно проводил обряд вычитки, то есть "изгнания бесов". К священнику регулярно приезжали православные со всего мира, он производил эти действия с разрешения церковной власти, на этого его благословил еще позапрошлый предстоятель РПЦ патриарх Пимен.

Напомним, в апреле от коронавируса умер 54-летний архиерей РоSSийской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.