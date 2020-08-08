Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в городе

Сейчас в Польшу, как и в другие страны ЕС, могут въехать лишь отдельные категории украинцев.

Генеральное консульство Польши во Львове с 10 августа прекращает прием визовых анкет. Визовые анкеты, а также заявления с целью получить или продолжить действие Карты поляка временно не будут принимать как в консульстве, так и в визовых центрах.

Об этом говорится в сообщении на сайте генконсульства.

В соответствии с ним прием лиц во всех случаях, которые не требуют неотлагательного вмешательства консула, приостановлен до 14 августа из-за эпидемической ситуации в регионе.

Выдача поданных в консульство документов будет осуществляться с 17 августа.

В дипломатическом учреждении сообщают, что режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации.

Дополнительно отмечается, что граждане Республики Польша , которые оказались в сложной и непредвиденной ситуации, которая требует неотлагательного вмешательства консула, могут связаться с консульством по номеру: +38 095 2600 200. "Это экстренный номер исключительно для граждан Республики Польша , которым нужна консульская помощь", - уточнили в консульстве.

Львовская область с конца июня находится на первом в Украине месте по количеству больных коронавирусом среди регионов. По состоянию на 8 августа ковид-19 диагностировали у почти 11 тысяч человек.