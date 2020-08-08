Кабмин утвердил план противодействия росту заболеваемости коронавирусом

Трем министерствам поручено создать систему отслеживания контактов больных ковидом.

Кабмин утвердил план противодействия росту заболеваемости коронавирусом
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании 8 августа утвердил план действий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Министру здравоохранения Максиму Степанову поручили подробно отчитаться о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом.

Статистика должна быть по каждой области, и необходимо учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших ковид-19.

Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. В Кабмине считают, что это позволит более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Также сегодня правительство решило до конца лета ограничить въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.

Напомним, в Украине четвертый день подряд регистрируют рекордное увеличение количества больных. 7 августа заболели 1 489 человек, 6 августа - 1 453, 5 августа - 1 318, 4 августа - 1 271.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев ковид-19 обнаружили в Киеве - 200, Одесской области - 165, Львовской - 154, Харьковской - 134, Ивано-Франковской - 126, Ровенской - 109.

Президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны эпидемии. В частности, провести комплексную оценку готовности больниц, обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

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