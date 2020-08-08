Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов

Министр не видит в этом необходимости.

Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Фото: bobr.by

Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом. Об этом во время брифинга 8 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Такая функция не предусмотрена [тестирование учителей на коронавирус]. В этом нет необходимости. У нас все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами Минздрава: кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирования учителей нет", - сказал Степанов.

По словам министра, учителям нужно сделать тест, если есть симптомы коронавирусной болезни или в случае контакта с лицом, у которого подтвержден ковид-19.

Напомним, Минобразования рассматривает три возможных сценария начала учебного года:

  • вариант первый - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме
  • вариант второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно;
  • вариант третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с 1 сентября. Глава государства сообщил о планах улучшить связь во всех областях. С 1 июля начали с Закарпатской области, и в дальнейшем процесс будет идти до востока Украины.

В июне и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий пообещала не переводить школы на обязательное дистанционное обучение. В то же время она заявила, что формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.

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