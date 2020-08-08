В НАТО заявили об усилении научного сотрудничества с Украиной

Сейчас Украина проводит 27 инициатива в рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности".

Многолетнее партнерство между НАТО и Украиной предусматривает научное сотрудничество в разных сферах, таких как антитерроризм, передовые технологии, киберзащита, энергетическая безопасность и защита от химических, биологических, радиологических и ядерных агентов.

Индивидуальное сотрудничество и диалог с Украиной углубляются благодаря новому статусу страны как члена расширенного партнерства НАТО, который страна получила в июне 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Северо-Атлантического альянса, обнародованном 7 августа.

Сейчас Украина проводит 27 инициатив в рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" (SPS), включая программу DEXTER, которая изучает возможности обнаружения взрывчатки и огнестрельного оружия с целью противодействия терроризму.

"Этот проект будет способствовать усилению роли НАТО в международной борьбе с терроризмом", - отметила старший советник по вопросам партнерства по вопросам стратегической и политической политики в НАТО Дениз Юксель-Бетен.

Программа SPS также открывает двери для украинских экспертов - особенно молодых ученых и исследователей.

В частности, в сфере прогрессивных технологий, связанных с безопасностью, украинские эксперты сотрудничали с коллегами из Великобритании и США для повышения надежности наземных и воздушных транспортных средств.

В нынешнем году программа SPS одобрила 13 новых инициатив научного сотрудничества с Украиной в сфере защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ, включая работу над готовностью систем реагирования в чрезвычайных ситуациях и готовности медицинской системы к такого рода угрозам.

Руководители инициативы из Украины будут сотрудничать в этих программах с экспертами из Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великой Британии, говорится в сообщении НАТО.

"Учитывая высокие стандарты украинской науки и технологий, сотрудничество с украинскими исследователями является также ценной возможностью для их партнеров в странах НАТО с целью изучения определенных сфер, таких как, например, средства гибридной войны", - подчеркнул помощник генсекретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антониу Миссироли.

Напомним, в июне Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на сферах, которые представляют взаимный интерес.

Статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предусматривает никаких решений относительно членства в НАТО.