"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева

Тимошенко назвала его человеком, который хорошо разбирается в коммунальных проблемах.

"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева

Партия «Батькивщина» выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на пресс-конференции, передает пресс-служба партии.

«Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева. Он - человек, известный прежде всего борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды «Батькивщины», - заявила Тимошенко, представляя кандидата.

По словам Алексея Кучеренко, у него есть три приоритета: финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян; инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить коммунальные катастрофы; установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего», - подытожил Алексей Кучеренко.

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