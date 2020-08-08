Партия «Батькивщина» идет на выборы с лозунгом "Единая надежная команда". Об этом объявила лидер партии Юлия Тимошенко во время пресс-конференции.

При этом она отметила, что согласно данным последних социологических исследований, почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

«Поэтому главная цель, которая сегодня стоит перед нашей командой, - исправить эту ситуацию. Нам нужно завершить период невежества, дилетантства, некомпетентности. Нам надо наконец завершить этап приколов, видосиков. Мы просто не имеем права оставлять страну с таким низким качеством управления», - подчеркнула лидер партии.

Юлия Тимошенко убеждена, что сегодня нужна всеобъемлющая перезагрузка некомпетентной власти и прекращение экспериментов над страной. Именно местные выборы, заверила глава «Батькивщины», могут дать людям надежду на перемены. Ведь на местном уровне, в каждом городе, в каждом районе, в каждом селе от действий власти зависит качество повседневной жизни каждого гражданина.

По словам Юлии Тимошенко, партия «Батькивщина» планирует выдвинуть примерно 40 тысяч кандидатов в депутаты по всей стране.

«Наша команда - возможно, единственная, которая сможет такое большое количество сильных людей по всей стране предложить общинам для выбора. Критерии подбора наших кандидатов в мэры и депутаты местных советов максимально просты и конкретны - это должны быть люди компетентные, профессиональные, способные работать в команде и работать ради людей, понимая и разделяя их интересы. Это команда «Батькивщины» - единственная и надежная», - отметила Глава партии.

Во время пресс-конференции Юлия Тимошенко представила часть киевской команды и объявила о кандидате от «Батькивщины» на должность киевского городского головы.