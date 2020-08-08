Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина заявил, что РоSSия использует украинского нардепа Андрея Деркача для влияния на выборы президента. Об этом говорится на сайте главы контрразведки.

"Мы считаем, что РоSSия применяет ряд мер, чтобы прежде всего очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого считает антироSSийским «истеблишментом»", - говорится в заявлении.

По данным разведки, РФ , в частности, использует внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который в мае обнародовал аудиоматериалы о влиянии Байдена на Петра Порошенко.

Глава американской контрразведки называет Деркача "пророSSийским депутатом, который работает против Байдена и в целом против Демократической партии".

Глава контрразведки США также заявил о попытках Китая и Ирана влиять на американские выборы. По его словам, эти страны стремятся к поражению Трампа.

Напомним, в мае этого года Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко. Офис генпрокурора возбудил по данному факту уголовное дело.