Кабмин до конца лета запретил въезд и выезд из Крыма из-за ухудшения эпидситуации

Официальная статистика оккупантов может не соответствовать реальным показателям.

Кабмин до конца лета запретил въезд и выезд из Крыма из-за ухудшения эпидситуации
Фото: investigator.org.ua

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине Кабмин временно запретил въезд и выезд из оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Сегодня Правительством принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - написал Чернышов.

Работа контрольных пунктов на админгранице с Крымом будет приостановлена с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

Министр пояснил, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Крыму может не соответствовать реальным показателям.

Согласно статистике роSSийских оккупантов, 7 августа на полуострове ковид-19 обнаружили у 27 человек, а всего коронавирус в Крыму подхватили 1437 человек.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов уточнил, что граждане Украины и члены их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму, смогут въехать на полуостров. Уехать из Крыма позволят гражданам Украины, которые проживают за пределами полуострова, с условием самоизоляции и использованием сервиса "Действуй дома".

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается - четвертый день подряд регистрируют рекордное увеличение количества больных. 7 августа заболели 1 489 человек, 6 августа - 1 453, 5 августа - 1 318, 4 августа - 1 271.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев ковид-19 обнаружили в Киеве - 200, в Одесской области - 165, Львовской - 154, Харьковской - 134, Ивано-Франковской - 126, Ровенской - 109.

Вследствие стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны эпидемии. В частности, провести комплексную оценку готовности больниц, обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

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