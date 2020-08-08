Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны коронавируса

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю мобилизовать силы, чтобы избежать второй волны эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В частности, глава государства поручил безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения необходимым оборудованием.

Кроме того, Зеленский приказал правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине четвертый день подряд регистрируют рекордное увеличение количества больных коронавирусом: 7 августа заболели 1 489 человек, 6 августа - 1 453, 5 августа обнаружили 1 318 новых инфицированных, 4 августа - 1 271.

О начале второй волны эпидемии коронавируса в Украине Шмыгаль заявил еще 19 июня. Премьер-министр указывал на то, что очень многие люди перестали придерживаться карантинных ограничений.