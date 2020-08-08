Южанина сообщила о фальсификации закона об упрощении для предпринимателей

По ее словам, норму о сохранении бумажной книги учета доходов изъяли из уже проголосованного законопроекта перед подписью.

Южанина сообщила о фальсификации закона об упрощении для предпринимателей
Ніна Южаніна
Фото: Макс Левин

Закон об упрощении для предпринимателей №786 был сфальсифицирован перед подписью президента. Об этом в Facebook заявила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина. Она отметила, что норму о сохранении бумажной книги учета доходов, которую просили оставить предприниматели на упрощенной форме налогообложения, странным образом изъяли из уже проголосованного законопроекта перед подписью.

«Насторожили непонятные сообщения одного из членов комитета, его бравада об отмене бумажной книги учета доходов, которую предприниматели регистрируют в налоговом органе. Поняла почему, в конце увидев текст закона №786 (он же законопроект №2524). Так вот, предприниматели на упрощенной системе налогообложения боролись за сохранение книги по установленной форме (и не против замены ее на электронный вид). Однако поправкой 85 была предусмотрена отмена такой книги, что стало бы основанием говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа», - объясняет Южанина.

Она напомнила, что именно по ее предложению соответствующая поправка (85) была поставлена в подтверждение и не поддержана залом. «А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде. Статьей 118 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» четко предусмотрено, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, которая предлагается главным комитетом для принятия во втором чтении. Поэтому следствием отклонения Верховной Радой поправки 85 является принятие закона в этой части в редакции первого чтения», - отмечает Нина Южанина.

Она предостерегает, что вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись главе парламента и Президенту председателем профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений к ведению книги учета плательщиками единого налога с двух других поправок.

«Текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале, поскольку его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа, за что предусмотрена уголовная ответственность. Закон не может так готовиться», - возмущается Южанина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Денисова сообщила о вспышке коронавируса в колонии, где удерживают политзаключенного КияшкоДенисова сообщила о вспышке коронавируса в колонии, где удерживают политзаключенного Кияшко
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве
Двух экс-бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств в делах МайданаДвух экс-бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств в делах Майдана
Омбудсмен сообщила о смерти заключенного, у которого диагностировали СOVID -19Омбудсмен сообщила о смерти заключенного, у которого диагностировали СOVID -19
Сайт "Ошибок и фальсификации в научных исследованиях": в монографии кандидата в министры образования Шкарлета есть плагиатСайт "Ошибок и фальсификации в научных исследованиях": в монографии кандидата в министры образования Шкарлета есть плагиат
Возле Рады прошла акция против пересмотра языкового законаВозле Рады прошла акция против пересмотра языкового закона
Херсонская полиция сообщила о подозрении в рейдерстве депутату райсоветаХерсонская полиция сообщила о подозрении в рейдерстве депутату райсовета
СБУ сообщила о подозрении двоим сотрудникам роSSийских спецслужбСБУ сообщила о подозрении двоим сотрудникам роSSийских спецслужб
Глава Нацбанка уверен в конституционности "антиколомойского" законаГлава Нацбанка уверен в конституционности "антиколомойского" закона
Нардеп Дубинский призывает Раду отменить принятие “банковского закона”, а нардеп Поляков также подал в судНардеп Дубинский призывает Раду отменить принятие “банковского закона”, а нардеп Поляков также подал в суд
Последние новости
Подгружаем последние новости