Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)

Журналист программы “Схеми: корупція в деталях” Михаил Ткач обнаружил в квартире признаки прослушивающего устройства. Правоохранители приняли от него заявление, однако охрана чердака с вещественными доказательствами пока осуществляется силами редакции программы.

Об этом KV стало известно из сообщения журналиста программы “ Схеми: корупція в деталях” - проекта “Радіо Свобода” и “Першого Національного телеканалу”.

“Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют “сверлится”. Сегодня понял, что это значит”, – говорится в сообщении.

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице ведущей программы “Схеми: корупція в деталях” Натальи Седлецкой, после того, как Михаил Ткач нашел у себя дома признаки установки прослушивающей аппаратуры, была вызвана полиция.

““Отверстие” длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с различных подъездов”, – написала она.

По ее словам, прибывшие полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление.

Седлецкая отметила, что на просьбы журналистов обеспечить охрану чердака полицейские порекомендовали обратиться в райотдел. Известно, то команда программы остается на чердаке, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств.

“И ожидаем скорейшего надлежащего осмотра квартиры Михаила на предмет наличия профессионального оборудования для слежки за журналистом программы журналистских расследований, которая разоблачает высокопоставленную коррупцию и злоупотребление властью, чем нажила себе немало влиятельных врагов”, – написала Седлецкая.

Напомним, что в октябре 2015 года в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны журналист программы "Схемы" Михаил Ткач и оператор Кирилл Лазаревич. Позже стало известно, что руководивший в то время СБУ Василий Грицак выразил намерение уладить этот инцидент со съемочной группой.

Фото: Facebook-страница Михаила Ткача