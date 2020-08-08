США наложили санкции на главу Гонконга из-за "репрессий против демократии"

Минфин Штатов заявил, что Керри Лам "несет прямую ответственность за реализацию политики Пекина по подавлению свободы и демократических процессов".

США наложили санкции на руководителя администрации Гонконга Керри Лам за ее роль в подавлении политической свободы в регионе.

Эксперты считают, что санкции против Лам и еще 10 человек являются эскалацией, которая обострит отношения между США и Пекином, пишет CNN.

"11 человек проводили политику, которая непосредственно направлена на ограничение выражения мнений, а также демократических процессов. В результате они должны нести ответственность за деградацию автономии Гонконга", - говорится в министерстве финансов США .

Минфин Штатов заявил, что Лам "несет прямую ответственность за реализацию политики Пекина по подавлению свободы и демократических процессов".

"В 2019 году Лам настаивала на обновлении механизмов экстрадиции в Гонконге, чтобы позволить экстрадировать на материк, что вызвало серию массовых демонстраций оппозиции", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Лам причастна к разработке, принятию и реализации закона КНР о защите нацбезопасности в Особом административном район Гонконг.

Какие санкции наложены - пока не указывается.

Напомним, что речь идет о принятом в июне законе, касающемся национальной безопасности Гонконга. Заявлялось, что он направлен на профилактику и наказание за действия, которые угрожают национальной безопасности. Это, в частности, вмешательство иностранных сил в дела Гонконга.

Иностранные наблюдатели высказывали озабоченность из-за этого документа, отметив, что он может запрещать демократическое движение в Гонконге". Керри Лам заявляла, что эти изменения являются "законными, конституционными и разумными".

В Гонконге также активно выступали против нового законопроекта про экстрадицию, который предусматривал возможность выдачи гонконговцев власти центрального Китая. Законопроект отозвали, но протестное движение не стихло.