Коренное население арктической зоны РоSSии просит Илона Маска бойкотировать "Норникель"

Люди требуют не делать закупки у компании, пока та не возместит экологический ущерб.

Коренное население арктической зоны РоSSии просит Илона Маска бойкотировать
Фото: Todd Anderson/The New York Times

Группа коренных жителей арктической зоны РоSSии просит основателя Tesla и SpaceX Илона Маска не делать закупки у горнодобывающей компании "Норникель", пока последняя не возместит экологический ущерб, нанесенный их землям.

Об этом пишет Bloomberg.

"Земли коренных народов, присвоенные компанией для промышленного производства, теперь напоминают пейзаж, как на Луне. Традиционное использование этих земель больше невозможно", - говорится в обращении Aborigen Forum.

Группа просит "Норникель" оценить ущерб от масштабного разлива топлива в Арктике, который произошел в начале этого года, пересмотреть свою политику в отношении коренных народов и рекультивировать загрязненные территории на полуострове Таймыр в Мурманской области.

Обращение сделано после того, как Маск в прошлом месяце пообещал "гигантский контракт" компаниям, которые добывают никель экологическим способом. По данным BloombergNEF, поставки металла, который является ключевым компонентом аккумуляторов электромобилей, могут прекратиться уже в 2023 году.

Письмо усиливает давление на роSSийскую компанию-гиганта, которую давно критикуют за экологические показатели. "Норникель" пытается избежать штрафа в $2 млрд за разлив топлива в мае.

Напомним, что в Норильске в реку вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов в результате аварии на ТЭЦ. Была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация.

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