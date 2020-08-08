?Шмыгаль: Украина готова обеспечивать Крым водой в случае гуманитарной катастрофы

"Украина не будет поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам и для нужд военных баз".

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам и для нужд военных баз". "Это невозможно", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в Крым.

"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - добавил премьер.

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

В августе 2019-го оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, так как в Днепре "вода, которая идет с территории РФ ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина по Донбассу.

В марте Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутылями".