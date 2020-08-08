СБУ обнаружила на Луганщине тайник с боеприпасами боевика, причастного к подрыву моста в Подгоровке

Изъято два автомата и почти 300 патронов.

СБУ обнаружила на Луганщине тайник с боеприпасами боевика, причастного к подрыву моста в Подгоровке
Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области обнаружили тайник с военными средствами поражения незаконных вооруженных формирований.

В лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему. Об этом сообщили

в пресс-службе СБУ.

"По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее был обнаружен еще один тайник этого злоумышленника, в котором нашли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

"Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, двумя выстрелами к РПГ-7 и патронами. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд", - добавили в СБУ.

Напомним, что в июле 2014 года в Подгоровке был взорван автомобильный мост через речку Айдар. Мост был поврежден, но не разрушен.

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