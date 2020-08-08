Полиция Киева отчиталась о раскрытии более 1500 правонарушений с помощью системы “Безопасный город” с начала года

Полиция Киева отчиталась о раскрытии более 1500 правонарушений с помощью системы &ldquo;Безопасный город&rdquo; с начала года

В Киеве полицейские с начала года раскрыли более 1500 правонарушений с помощью системы “Безопасный город”. Камеры видеонаблюдения постоянно следят за ситуацией на улицах города и фиксируют правонарушения, что в дальнейшем позволяет просматривать движение подозрительных транспортных средств и быстро разыскивать преступников. В результате, по сравнению с прошлым годом, количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на 46%.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно сообщению, в столице расположено более 6 200 единиц камер видеонаблюдения, принятых в эксплуатацию в системе “Безопасный город”. Недавно столичная полиция получила доступ к более 50 видеокамерам, которые находятся в торгово-развлекательном центре Lavina Mall.

Как отметил начальник управления информационно-аналитической поддержки столичной полиции Сергей Магда, с начала года с помощью системы “Безопасный город” раскрыты более 1500 преступлений: “Камеры видеофиксации помогают полиции предотвратить правонарушение, а благодаря записям – быстрее разыскать автомобили, пропавших людей и злоумышленников. Кроме того, программа способна распознавать лица людей, но пока она работает в тестовом режиме”.

В полиции напомнили, что убийство рыбака, совершенное в мае 2020 года, было раскрыто с помощью системы отслеживания движения автомобиля с распознаванием его государственного номерного знака, на котором передвигались злоумышленники.

Как сообщала KV, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти киевлянина, фрагменты тела которого обнаружили в разных районах столицы. Сначала полицейские обнаружили конечности пострадавшего, которые женщина пыталась уничтожить в костре в лесополосе на Троещине. Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства.

Фото: Столичная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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