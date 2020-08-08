В Минске задержали двух украинских журналистов, приехавших освещать выборы

О причинах задержания точной информации нет.

В Минске задержали двух украинских журналистов, приехавших освещать выборы
Фото: belta.by

В столице Беларуси задержали трех журналистов телеканала "Настоящее Время" (международный русскоязычный телеканал с редакцией в Праге), которые приехали освещать выборы. Двое из них - украинцы.

Об этом сообщает Би-би-си.

Среди задержанных - Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк. Они - граждане Украины. А также Юрий Баранюк - россиянин.

Украинский консул в Минске Руслан Семенченко уже контактировал с местными правоохранительными органами, чтобы выяснить причины задержания. Он планирует выехать на место, где держат журналистов.

О причинах задержания точной информации нет. Сообщается, что людей забрали из отеля, их телефоны не отвечают.

По информации белорусского издания naviny.by, пока журналисты находятся в Московском отделении полиции Минска.

Напомним, ранее ЕС призвал Беларусь провести "мирные, свободные и справедливые" выборы.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа. 14 июля ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутатку Анну Канопацкую, главу партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и жену задержанного блогера Сергея Тихановского Светлану.

4 августа в Беларуси началось досрочное голосование.

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