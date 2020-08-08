Порошенко предложил наградить бойца с позывным "Подлый" за операцию по эвакуации военного под Зайцевом

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили украинских воинов, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале. Супруги Порошенко передали фрукты и сладости воинам, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что отдельно Марина и Петр Порошенко поблагодарили за мужество и героизм морского пехотинца с позывным «Подлый», который также проходит лечение в госпитале. Петр Порошенко отметил, что этот военный прошел Майдан и подписал контракт в Вооруженных силах 5 сентября 2014 года. В 137 отдельном батальоне морской пехоты он стал одним из лучших снайперов. Затем руководителем группы, затем начальником штаба группы, затем получил офицерское звание младшего лейтенанта, закончил институт во время службы в Вооруженных Силах.

«Все помните гибель морского пехотинца Журавля? Когда, к сожалению, мы должны об этом говорить правду, руководство государства и руководство Вооруженных сил оставили наших раненых. Так вот он с этим не согласился, и во второй рейд, как офицер, как наиболее опытный разведчик, как снайпер, пошел его спасать», - рассказал Петр Порошенко историю подвига морского пехотинца. Военный получил контузию.

Петр Порошенко предложил оценить смелость бойца высокой государственной наградой.

«Это будет символом уважения к волонтерам, к добровольцам. Это будет символом уважения к военным. Потому что можно воевать и без реформированной системы военного питания, и без реформированной системы здравоохранения. Не может армия воевать без того, что она не имеет почета и уважения к своим героям», - убежден он.

«Я сегодня приехал сюда, чтобы пожать руку и сказать, что этим воином гордится Украина. Для меня это очень важно. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы хотим донести, уважаемые воины, защитники, волонтеры, страна вас очень любит. Страна воздает честь и уважение воинам. Страна помнит о том, что вы для нее сделали», - подчеркнул Петр Порошенко.