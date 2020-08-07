Степанов объяснил, почему ЦОЗ ошибочно отнес Харьков к красной зоне

Центр общественного здоровья отнес Харьков к красной зоне карантинных ограничений вследствие технической ошибки. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "Укринформ".

"Сегодня случилась техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на ресурсе Центра общественного здоровья. Там была сугубо техническая ошибка одного из сотрудников, который, совершая те или иные моделирования, сделал техническую ошибку", - пояснил Степанов.

Сейчас Харьков отнесен к зеленой зоне. Луцк и Тернополь, которые ЦОЗ после Харькова тоже отнес к красной зоне, с завтрашнего дня будут в оранжевой и желтой соответственно.

Окончательное решение о распределении регионов будет принято во вторник, 11 августа.

Напомним, что новые правила карантина действуют в Украине с 1 августа. Зеленая зона предполагает пребывает в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50% перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Для желтой зоны (+ ограничения зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой): запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.