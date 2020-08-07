Зеленский о питании военных: "Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что военные в хорошей форме"

"Как говорится - и первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли".

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита к украинским военным на линии разграничения рассказал о питании в зоне ООС.

"Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что военные в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Действительно очень много. Как говорится - и первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью где-то в 10-11 прийти, как ребята говорят, можно еще и "бутрики" съесть", - сообщил он на брифинге в Марьинке.

Президент также добавил, что для понимания того, что происходит, надо говорить с военными и гражданскими.

"Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить. Я в принципе так и делаю. Когда можно переночевать", - отметил Зеленский.

Президент пока второй день находится в Донецкой области и проверяет ситуацию вдоль линии разграничения. Он ночевал на объекте, где расположены бойцы Объединенных сил.

Зеленский планирует осуществить еще один визит на линию разграничения и объехать все ее 410 километров.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Военные утверждают, что подготовка к этому событию была беспрецедентной. На каждой украинской позиции размещен дополнительный контроль за прекращением огня.