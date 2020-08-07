В Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском празднике

Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении должностному лицу.

В Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском празднике
Фото: belsat.eu

В Минске судят Владислава Соколовского и Кирилла Галанова - диджеев, которые поставили 6 августа песню Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, куда отправилась кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после запрета ее митинга на другой площадке.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время выступления баяниста Виталия Воронка неожиданно зазвучала песня Виктора Цоя "Перемен!". Диджеи, которые стояли за пультом, подтвердили журналистам, что намеренно поставили эту песню, потому что хотят изменений и готовы остаться без работы.

Присутствующие на празднике встретили песню Цоя аплодисментами и криками "молодцы!".

После этого представитель администрации района предупредил диджеев, что они срывают праздник, и вызвал милицию.

Диджеев обвиняют по статье "хулиганство" и "неповиновение законным требованиям" Административного кодекса РБ.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась 6 августа провести митинг в Парке дружбы народов в Минске, однако в последний момент в проведении акции на этой площадке ей было отказано. Тогда Тихановская, а также люди, которые ее поддерживают, объявили, что вместо митинга как граждане Беларуси придут на городской праздник "Калейдоскоп творчества" в расположенном недалеко от Парка дружбы народов Киевском сквере. Туда же пришло немало сторонников Тихановской.

Напомним, 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента.

Выборы пройдут 9 августа. 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и жену задержанного блогера Сергея Тихановского Светлану.

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