Депутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного Суда

45 депутатов Верховной Рады во главе с Александром Дубинским обжаловали положение закона о судоустройстве и статусе судей и ряда кодексов, где упоминается Большая палата Верховного Суда.

Об этом в пятницу сообщила

пресс-служба Конституционного суда, который будет рассматривать представление.

"Фактически вопреки Конституции Украины судебная система возглавляется неконституционным органом "Большой палатой Верховного Суда", который только по названию является частью Верховного Суда, а по функции и компетенции является отдельным от Верховного Суда судом, выступает как суд высшей по сравнению с Верховным Судом инстанции, судьи которого назначаются в нарушение единого статуса судьи по непредсказуемой в Конституции Украины процедуре", - говорится в документе.

Среди подписавшихся под этим представлением, были Александр Корниенко (лидер партии "Слуга народа"), ключевая спикер "Слуги народа" Евгения Кравчук, глава гуманитарного комитета Никита Потураев, глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко и ряд других известных депутатов.

Напомним, что в июне 2020 года Большая палата Верховного Суда приняла решение в пользу Национального банка в "деле Суркисов", подтвердив тем самым законность bail-in (конвертации денег в капитал банка) при национализации Приватбанка. Тогда под bail-in попали деньги связанных лиц (не только Суркисов) на общую сумму 29,4 млрд гривень.

От этого решения зависело возобновление процесса об обжаловании национализации учреждения.

Перед тем, как Приватбанк перешел в государственную собственность, им владели олигархи Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.