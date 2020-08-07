РоSSийской певице "Глюкозе" на три года запретили въезд в Украину

С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Государственная пограничная служба Украины остановила в аэропорту "Борисполь" гражданку РоSSии, прибывшую из Минска. При оформлении выяснилось, что она нарушала украинское законодательство и посещала оккупированный Россией Крымский полуостров.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму в последний раз была только в 2013 году", - говорится в сообщении.

В Украину она планировала попасть в личных целях.

"За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь ", - отметили в Госпогранслужбе.

Фото: ДПСУ

Напомним, в июле роSSийский актер Антон Пампушный не попал на территорию Украины. Ему запретили въезд в страну на три года после посещения аннексированного Крыму в 2019 году.