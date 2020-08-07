В Украине до 15 сентября проверят условия хранения селитры

В Украине до 15 сентября ответственные органы отчитаются о проверках предприятий, на которых хранится аммиачная селитра.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение поручений президента и премьер-министра, передает "Укринформ".

"Было решено: Гоструда вместе с ДСЧС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской госадминистрацией провести внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких минеральных удобрений", - рассказал он.

Немчинов отметил, что о результатах проверок нужно проинформировать Кабинет министров до 15 сентября 2020 года.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу необходимости проведения проверки обращения в Украине с опасными материалами и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Соответствующее письмо глава государства направил с учетом чрезвычайной ситуации, возникшей 4 августа в городе Бейруте (Ливанская Республика).

В порту Бейрута 4 августа в результате мощных взрывов погибли 157 человек, около 5 тысяч пострадали. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести. По предварительной информации, взорвались более 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.