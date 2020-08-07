В Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты

В столице Ливана Бейруте, объявленном зоной бедствия из-за разрушительных взрывов, в ночь на пятницу, 7 августа, вспыхнули антиправительственные протесты.

ВВС сообщает, что во время демонстраций у парламента Ливана произошли столкновения между полицией и протестующими.

Люди, возмущенные взрывами в порту и их последствиями, требовали отставки правительства. По мнению демонстрантов, к взрывам привела халатность власти.

Полиция применила к демонстрантам слезоточивый газ. Несколько человек ранены.

Государственные СМИ Ливана пишут, что протестующие разжигали огонь и бросали камни в полицейских.

Газета Daily Star пишет, что протестующих вдохновил приезд в Ливан президента Франции Эммануэля Макрона. Во время посещения французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг "Да здравствует Франция!".

По последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 157 человек.

В рамках расследования взрывов задержаны 16 человек. По данным СМИ , среди них - директор порта.

Предварительной версией причины взрыва в порту Бейрута власти Ливана назвали попадание искры при сварке дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра). Как позже выяснилось, вещество было конфисковано с корабля, принадлежавшего роSSийскому бизнесмену, проживающему на Кипре, - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было идти по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейру (Мозамбик).