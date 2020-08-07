В Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты

Полиция применила слезоточивый газ.

В столице Ливана Бейруте, объявленном зоной бедствия из-за разрушительных взрывов, в ночь на пятницу, 7 августа, вспыхнули антиправительственные протесты.

ВВС сообщает, что во время демонстраций у парламента Ливана произошли столкновения между полицией и протестующими.

Люди, возмущенные взрывами в порту и их последствиями, требовали отставки правительства. По мнению демонстрантов, к взрывам привела халатность власти.

Полиция применила к демонстрантам слезоточивый газ. Несколько человек ранены.

Государственные СМИ Ливана пишут, что протестующие разжигали огонь и бросали камни в полицейских.

Газета Daily Star пишет, что протестующих вдохновил приезд в Ливан президента Франции Эммануэля Макрона. Во время посещения французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг "Да здравствует Франция!".

По последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 157 человек.

В рамках расследования взрывов задержаны 16 человек. По данным СМИ, среди них - директор порта.

Предварительной версией причины взрыва в порту Бейрута власти Ливана назвали попадание искры при сварке дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра). Как позже выяснилось, вещество было конфисковано с корабля, принадлежавшего роSSийскому бизнесмену, проживающему на Кипре, - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было идти по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейру (Мозамбик).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомбаПрезидент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба
ООН осудила протесты в Новых СанжарахООН осудила протесты в Новых Санжарах
Аваков осудил протесты против возвращения украинцев из УханяАваков осудил протесты против возвращения украинцев из Уханя
В Барселоне на улицы вышли более полумиллиона демонстрантов, вспыхнули столкновения с полицией. ФутболВ Барселоне на улицы вышли более полумиллиона демонстрантов, вспыхнули столкновения с полицией. Футбол
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшиеНа Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)
Минздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в КиевеМинздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в Киеве
Голливудскую звезду арестовали за протесты против ТрампаГолливудскую звезду арестовали за протесты против Трампа
В Румынии проходят антиправительственные протестыВ Румынии проходят антиправительственные протесты
Лидер System of a Down Серж Танкян прилетел в Армению, чтобы поддержать протесты оппозицииЛидер System of a Down Серж Танкян прилетел в Армению, чтобы поддержать протесты оппозиции
Последние новости
Подгружаем последние новости