Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба

Катастрофа в Бейруте: президент Ливана заговорил о взрыве бомбы или ракетном ударе по территории порта

Лидер ливанского народа Мишель Наим Аун во время выступления в пятницу, 7 августа 2020 года, заявил, что списывать катастрофу на взрыв селитры еще очень рано. На самом деле, истинная причина трагедии пока не установлена.

Президент Ливана не исключает, что это могу быть ракетный удар «внешних сил» или использование ими же мощной бомбы.

Катастрофа в Бейруте: президент Ливана заговорил о взрыве бомбы или ракетном ударе по территории порта

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалась селитра, которую в 2014-м году конфисковали со старого судна, принадлежащего роSSийскому предпринимателю, проживающему на Кипре. Опасный груз арестовали и переместили в склад на территории порта ливанской столицы. В июле руководство порта дало указание отремонтировать склад с селитрой, якобы щели в стенах позволяли внутрь помещений попасть посторонним лицам. Также планировалось заменить замок на дверях ангара.

После мощнейшего взрыва, унесшего жизни более 150 человек и ранившего более 4000 человек, в СМИ всего мира появилась информация, что к детонации 2700 тонн селитры привела в непосредственной близости от нее работа сварочного аппарата. Искры привели к возгоранию, за которым якобы и последовал взрыв.

Катастрофа в Бейруте: президент Ливана заговорил о взрыве бомбы или ракетном ударе по территории порта

Стоит отметить, что не только президент Ливана подвергает сомнению версию о случайном взрыве селитры в порту Бейрута. Многие эксперты выдвигали свои версии случившейся трагедии, которая буквально обескровила Ливан.


Шевченко Лилия, Тудей

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