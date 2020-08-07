Лукашенко заявил, что группу роSSийских боевиков, проникших из Украины, ищут "по всей Беларуси"

Власти Беларуси получили от официального Киева предупреждение о возможном проникновении со стороны Украины еще одной группы роSSийских наемников.

Об этом президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси", - рассказал Лукашенко.

Как отметил президент соседней страны, пока найти эту группу не удается, и он подозревает, что они могли вернуться обратно в РоSSию или в Украину.

"Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не пошли в РоSSию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом направлении действуем", - сказал Лукашенко.

Он заверил, что группу "вагнеровцев", которых задержали в конце июля в Минске, заранее контролировали белорусские спецслужбы.

"Мы же получали информацию. Мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из РоSSии, кто давал эти команды. Мы уже видели, что здесь чем-то жареным пахнет", - рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человека, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе. Задержанные путаются в показаниях и говорят, что ехали осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.

3 августа роSSийский консул заявил, что задержанные под Минском россияне находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. Лукашенко эту информацию опроверг.



Вчера Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и РоSSии, чтобы разобраться с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер".