Лукашенко заявил, что группу роSSийских боевиков, проникших из Украины, ищут "по всей Беларуси"

Президент Беларуси уверяет, что получил "сигнал" из Киева.

Лукашенко заявил, что группу роSSийских боевиков, проникших из Украины, ищут "по всей Беларуси"

Власти Беларуси получили от официального Киева предупреждение о возможном проникновении со стороны Украины еще одной группы роSSийских наемников.

Об этом президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси", - рассказал Лукашенко.

Как отметил президент соседней страны, пока найти эту группу не удается, и он подозревает, что они могли вернуться обратно в РоSSию или в Украину.

"Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не пошли в РоSSию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом направлении действуем", - сказал Лукашенко.

Он заверил, что группу "вагнеровцев", которых задержали в конце июля в Минске, заранее контролировали белорусские спецслужбы.

"Мы же получали информацию. Мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из РоSSии, кто давал эти команды. Мы уже видели, что здесь чем-то жареным пахнет", - рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человека, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе. Задержанные путаются в показаниях и говорят, что ехали осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.

3 августа роSSийский консул заявил, что задержанные под Минском россияне находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. Лукашенко эту информацию опроверг.

Вчера Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и РоSSии, чтобы разобраться с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер".

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