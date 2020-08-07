В Минздраве заявили о росте количества сложных случаев COVID-19

Течение коронавирусной болезни начало меняться.

В Минздраве заявили о росте количества сложных случаев COVID-19
Фото: facebook/Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА

Медики, которые лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают об увеличении количества сложных случаев.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга 7 августа.

Он сообщил, что течение болезни начало меняться.

"Общаясь с врачами, которые спасают людей от COVID-19, я слышу, что у нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация", - цитирует Степанова Радио Свобода.

Глава Минздрава призвал людей соблюдать карантинные правила, принимая во внимание очередной антирекорд количества больных в сутки.

"У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболели 1453 человека, из них - 103 ребенка и 93 медицинских работника. Госпитализированы 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди с тяжелым течением болезни. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных исхода. Выздоровел 531 пациент... Цифры поражают каждый день, каждый день практически мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении к карантинным правилам, установленным в стране", - подчеркнул министр.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 78261 человек, из них - 5490 детей и 9078 медиков. Умерли 1852 человека, 43 055 пациентов выздоровели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов отрицает, что призывал закрывать церкви из-за COVID-19Степанов отрицает, что призывал закрывать церкви из-за COVID-19
Церкви обиделись на Степанова из-за заявления, что причиной роста числа инфицированных COVID-19 являются богослуженияЦеркви обиделись на Степанова из-за заявления, что причиной роста числа инфицированных COVID-19 являются богослужения
Билл Гейтс призвал США помочь бедным странам получить вакцину от covid-19Билл Гейтс призвал США помочь бедным странам получить вакцину от covid-19
В Минздраве спрогнозировали начало второй волны коронавируса в октябреВ Минздраве спрогнозировали начало второй волны коронавируса в октябре
В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19
Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19
20% населения Украины получат вакцину от COVID-1920% населения Украины получат вакцину от COVID-19
Названа стоимость вакцины от COVID-19 в УкраинеНазвана стоимость вакцины от COVID-19 в Украине
Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19Депутат Киевсовета Александр Бродский заболел COVID-19
Рада приняла закон о сокращении количества районов до 136-тиРада приняла закон о сокращении количества районов до 136-ти
Последние новости
Подгружаем последние новости