В Минздраве заявили о росте количества сложных случаев COVID-19

Медики, которые лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают об увеличении количества сложных случаев.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга 7 августа.

Он сообщил, что течение болезни начало меняться.

"Общаясь с врачами, которые спасают людей от COVID-19, я слышу, что у нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация", - цитирует Степанова Радио Свобода.

Глава Минздрава призвал людей соблюдать карантинные правила, принимая во внимание очередной антирекорд количества больных в сутки.

"У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболели 1453 человека, из них - 103 ребенка и 93 медицинских работника. Госпитализированы 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди с тяжелым течением болезни. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных исхода. Выздоровел 531 пациент... Цифры поражают каждый день, каждый день практически мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении к карантинным правилам, установленным в стране", - подчеркнул министр.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 78261 человек, из них - 5490 детей и 9078 медиков. Умерли 1852 человека, 43 055 пациентов выздоровели.