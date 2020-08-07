Филатов: США предложат Украине лишить Коломойского гражданства и экстрадировать

У Коломойского официально три гражданства.

Филатов: США предложат Украине лишить Коломойского гражданства и экстрадировать
Борис Филатов
Фото: Макс Требухов

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обвинения Игоря Коломойского в отмывании на территории США выведенных из ПриватБанка миллиардов долларов.

По мнению Филатова, теперь США предложат Украине лишить Коломойского гражданства и экстрадировать.

"Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время, партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому - будет предложена простая схема. С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", - написал мэр Днепра в фейсбуке.

6 августа Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.

Коломойский обвинения отвергает и утверждает, что все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и из доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке.

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