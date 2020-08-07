Переданный при обмене пособник боевиков вернулся в Украину и собирается участвовать в выборах

Пособник оккупантов Эдуард Коваленко, который был осужден на пять лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва мобилизации, а в 2019 году - передан по обмену боевикам ЛДНР, вернулся в Украину.

Сейчас он находится в Херсонской области и уже объявил о том, что собирается участвовать в предстоящих выборах вместе со своей партией "Спас", которая выступает за присоединение Украины к РоSSии.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе (ТКГ) как представитель ОРДЛО.

"Коваленко - удивительный персонаж. Это провокатор со стажем, еще в 2004 году, будучи членом УНСО, изображал упоротого украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать Ющенко и "оранжевые" партии. После начала событий 2014 года - открыто поддерживал агрессию против Украины и боевиков ЛДНР", - рассказал Казанский.

После обмена, когда Коваленко был передан в Луганск, он раздавал интервью СМИ ЛНР, в которых подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, изображал нациста, чтобы разжигать истерию и противостояния в обществе. Боевиков ЛДНР он называл "борцами за независимость" от Украины.

"Теперь же он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к оккупированному Крыму. Причем у него даже собственная партия есть, которая, в отличие от "Русского блока" и КПУ, так и не была ликвидирована", - добавил журналист.

Напомним, что Эдуард Коваленко был обменян накануне нового года. Он - бывший руководитель партии "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона".

В 2015 году Коваленко был "организатором митингов против мобилизации в украинскую армию" в г. Геническ. Коваленко призывал блокировать городской военкомат и воинские части. Именно за это он был приговорен к 5 годам лишения свободы.