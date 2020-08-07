Зеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен Януковича

"Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди бежали".

Зеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен Януковича
Володимир Зеленський
Фото: скірн

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение заместителем главы Офиса президента Олега Татарова - экс-чиновника МВД времен президента-беглеца Виктора Януковича.

Зеленский отметил, что "глава офиса и каждый руководитель, который возглавляет то или иное звено власти, может подбирать (себе кадры. - Ред.). Соответствующее заявление президент сделал во время брифинга в Марьинке.

"Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. Многие люди остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это несправедливо, что всех людей, которые возглавляли то или иное звено во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то из старой власти. Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные, и в те годы были опытные. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы изменить Украину, мне кажется, моральная сторона - самое главное. То, чего не хватает ... Удержаться от соблазна - самая главная черта", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что не знает, о каких "старых кадрах" его спрашивают журналисты и шутил, что Татаров не является старым, потому что ему чуть больше 40 лет.

Напомним, что 5 августа Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Олега Татарова.

Олег Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД времен Виктора Януковича. По словам адвоката семей Героев Небесной Сотни Евгении Закревской, Татаров "врал, чтобы легитимизировать преступления - зверское избиение, пытки, уничтожение автомобилей протестующих в ходе спецоперации (организованных преступных действий), которую планировали и в которой участвовали беркутовцы, бноновцы, криминальная милиция, титушки, руководство Киевского главка и МВД".

Татаров был уволен в апреле 2014 года.

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