Кличко с Верещук после выборов будут работать в паре, - Гео Лерос

Кличко с Верещук после выборов будут работать в паре, - Гео Лерос

Предвыборная кампания от команды кандидата в мэры Киева Ирины Верещук выглядит как попытка скрыть то, что сама Ирина Верещук является лишь техническим кандидатом для нынешнего городского головы Виталия Кличко. Некоторые народные депутаты даже допускают, что после выборов нынешние конкуренты будут работать в паре. 

Об этом KV стало известно из сообщений (1, 2) народного депутата Гео Лероса на его странице в Facebook.

“Смотрите как команда корабельной сосны ведет кампанию Верещук. Получается, что если политик женщина, то она должна “подбодрить” “упавший мост” Кличка. Этот посыл еще один намек на то, что они с Кличко после выборов будут работать в паре, причем, роль Верещук тоже предопределена в этом дуэте. С какой бы “романтикой” не начинался этот коитус, но похоже они таки трахнут всех киевлян, точнее “сделают их вместе”!” – написал Гео Лерос.

Гео Лерос также жестко раскритиковал избирательную кампанию Верещук, выстроенную на обыгрывании пола кандидата.

“Штаб только и видит в ней “корабельную сосну”, так как кампания построена на том, что Верещук другого пола, – это дно. В каждой рекламе намеки на V (это оскорбительный знак для женщин), на то, что она, как женщина, “взбодрит мосты”, что она что-то сможет... Это не только о варварстве и издевательстве над женщинами в Украине, это шоу для того, чтобы скрыть, что Верещук – технический кандидат”, – констатировал Гео Лерос.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что во время телевизионных шоу Ирина Верещук чаще защищает Виталия Кличко, чем критикует его, как должна была бы критиковать своего основного конкурента на выборах.

Фото: uainfo.org


Алексей Ветров, КиевВласть

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