Украина рассчитывает на обмен пленными с боевиками в ближайшие недели

Список из около 100 человек для обмена передан ОБСЕ.

Украина рассчитывает на обмен пленными с боевиками в ближайшие недели
Фото: president.gov.ua

Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели. Об этом сказал в интервью Reuters руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "РБК-Украина".

В рамках следующего обмена пленными с пророSSийскими боевиками планируют освободить около 100 человек с каждой стороны.

Ермак отметил, что украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен)", - заявил он.

Руководитель ОП рассказал, что президент Владимир Зеленский давил на роSSийского лидера Владимира Путина во время последнего телефонного разговора.

"Договорились, что список будет предоставлен, его уже передали - это в основном крымские татары, которых незаконно удерживают в Крыму. Мы ждем ответа", - рассказал Ермак.

Кроме того, глава ОП отметил, что пророSSийские боевики предложили минимум три новых участка для разведения сил и средств на Донбассе. Он утверждает, что Украина "очень близка, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (разведение сил)".

Напомним, комментируя итоги встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата", которая состоялась 3 июля в Берлине, руководитель Офиса президента сказал, что стороны договорились о продолжении обмена, он должен пройти в ближайшее время.

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