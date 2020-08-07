ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение нового перемирия на Донбассе

Речь идет о 45 взрывах, двух зафиксированных в воздухе снарядах, трех вспышках и 201 выстреле из стрелкового оружия.

ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение нового перемирия на Донбассе
Фото: Крым.Реалии

По состоянию на 4 августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение нового перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Наблюдатели фиксировали нарушения режима тишины в Донецкой и Луганской областях. В частности, речь идет о 45 взрывах, двух зафиксированнных в воздухе снарядах, трех вспышках и 201 выстреле из стрелкового оружия.

Отмечается, что с начала режима тишины 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых.

Напомним, за неделю перемирия РоSSия перебросила на Донбасс 30 грузовиков с оружием и 10 единиц бронетехники.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Военные утверждают, что подготовка к этому событию была беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

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