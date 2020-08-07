Госдеп США назвал главные элементы роSSийской дезинформации и пропаганды

Официальные источники, уполномоченных, каналы связи и платформы "РоSSия использует для создания и распространения ложных нарративов".

Центр глобального взаимодействия (GEC - Global Engagement Center) Государственного департамента Соединенных Штатов Америки обнародовал специальный доклад, содержащий обзор роSSийской дезинформационной и пропагандистской экосистемы.

Об этом информирует пресс-служба посольства США в Украине.

В докладе определены пять основных элементов, на которых выстраивается роSSийская дезинформационная и пропагандистская экосистема, и описано, как эти элементы работают совместно для создания мультипликативного эффекта в медиа.

В частности, в докладе подробно описано, как тактики одного элемента, опосредованных источников, взаимодействуют между собой, чтобы актуализировать вредоносный контент и создать иллюзию его достоверности.

"Экосистема дезинформации и пропаганды в РоSSии - совокупность официальных источников, уполномоченных и каналов связи и платформ, которые РоSSия использует для создания и распространения ложных нарративов", - говорится в докладе.

Среди официальных каналов коммуникации в документе названы Кремль и заявления правительства, сообщения в соцсетях официальных лиц, заявления и цитаты официальных должностных лиц.

Вторым элементом названы финансируемые государством иновещатели, внутренние медиа, финансируемые государством роSSийские медиа, расположенные в других государствах, международные роSSийские социокультурные институты. Речь идет о госагентстве ТАСС, телеканалах "РоSSия 24", "Sputnik Чехия" и других.

Третий элемент - прокси-ресурсы, четвертый - социальные медиа, пятый - кибердезинформация.