Зеленский поручил Шмыгалю оценить возможные последствия смены собственников "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сичи".

Об этом информирует

пресс-служба главы государства.

"Необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу", - говорится в сообщении.

Глава государства также настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества «Мотор Сич»", - уточняют в Офисе президента.

О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

Как сообщалось, 4 августа представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о покупке акций "Мотор Сичи".

DCH Group - одна из важных промышленных финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве пишет, что около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с последующей безвозмездной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" является залогом по финансированию, предоставленным, в частности, China Development Bank.