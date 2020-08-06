Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений

Черногория включила Украину в зеленую зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории, пишет НВ.

В ведомстве назвали решение «дипломатической победой».

Предыстория

Ранее украинцам был разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией covid-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма.

При этом туристам из Украины, которые ехали в Черногорию наземным транспортом, нужно было иметь отрицательный тест на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Ранее Черногория внесла РоSSию в список стран, граждане которых могут въезжать в страну без дополнительных условий, связанных с коронавирусом несмотря на то, что РФ — один из лидеров по количеству больных.

Данное решение раскритиковал посол Украины в Черногории Михаил Шматов, заявив, что возмущен.