Число выданных украинцам польских виз сократилось на 44%

На 44,2% меньше украинцев получили польскую визу, краткосрочную или долгосрочную, в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (270 360 в сравнении с 484 377). Об этом сообщает shengenvisainfo.

Причина падения

Падение, очевидно, было вызвано пандемией коронавируса и мерами по сдерживанию, последовавшими за вспышкой, такими как закрытие визовых центров и ограничения в работе пограничных пунктов.

Какие визы востребованы

Согласно отчету польского Министерства иностранных дел, из общего числа польских виз, выданных украинцам, 269 875 были предназначены для долгосрочных целей (виза D): обучение, работа, воссоединение семьи и т.д. Количество виз D, выданных украинцам, было на 44% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Число выданных краткосрочных виз (C) резко сократилось на 77%: 485 по сравнению с 2112 за первое полугодие 2019.

Самое резкое снижение в выдаче виз было во втором квартале года — апреле, мае, июне — из-за введённых ограничений, включая закрытие польских консульств и визового центра в Украине с 16 марта по 4 мая.

Утверждая, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, улучшилась, в прошлом месяце польские власти вновь открыли несколько своих визовых центров за границей, но с ограничениями.

Обсервация

Несмотря на то, что Польша разрешает въезд украинцам, путешествующим для важных целей, к примеру, по работе, прибывающие должны пробыть в карантине две недели.

Прохождение теста covid-19 разрешено только на 10-й день карантина. Люди, получившие отрицательный результат, могут немедленно покинуть карантинную зону.